В «Бастилии» на проспекте Мира власти планируют капремонт подъездов

В доме на проспекте Мира, 57 планируют капитальный ремонт общих помещений. Соответствующий аукцион объявили на сайте Госзакупок, за работы предлагают 4 млн рублей. Заказчиком выступил Фонд капитального ремонта.



Речь идет о капитальном ремонте подъездов «Бастилии» (так здание прозвали в народе): лестничных клеток, коридоров, тамбуров и т. д. Работы планируют провести и в примыкающем доме по адресу: 2-й Октябрьский проезд, 2. От подрядчика требуется отделка стен, полов, потолков, замена элементов остекления дверей и при необходимости ремонт дверей. Кроме того, «при наличии слаботочных, электрических сетей [необходимо] провести работы по укладке в кабель-каналы, с учетом эстетического вида», указано в документации. На выполнение работ по договору отводится 60 дней.

Согласно документам, дом по адресу проспект Мира, 57 является объектом культурного наследия муниципального значения. Он был построен в 1935 году. В январе 2021 года завершился ремонт фасада этого исторического здания — ему возвращали довоенный вид: «Членение фасадов пилястрами, декоративные элементы, эркер в центральной части и фронтон, объёмный чердак и расстекловка окон украшали дом. Во время войны здание серьёзно пострадало. При восстановлении, в силу указа ЦК КПСС 1955 года „Об устранении излишеств в проектировании и строительстве“, „архитектурные изыски“ были убраны. Здание приобрело простой и невзрачный вид», — отмечали в Фонде капремонта.