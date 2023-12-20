Алиханов считает, что уровень английского языка в регионе «ниже низшего»

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Губернатор Антон Алиханов считает очень низким уровень английского языка в Калининградской области. Губернатор высказал такое мнение в контексте обсуждения механизма электронных виз на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло в среду, 20 декабря, в рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив.

«Уровень английского языка в Калининградской области — просто ниже низшего», — заявил Алиханов. Он рассказал, что в школе, где учится его сын, наряду с изучением английского языка с пятого класса вводится изучение немецкого. «Один час в неделю. Лучше бы английского добавили. Или русского, еще чего-то, я не знаю. С этим надо что-то делать», — добавил губернатор.

В 2020 году Антон Алиханов высказывал мнение, что в регионе необходимо активизировать работу по обучению населения иностранным языкам. «Я так посмотрел: вроде как мы много контактируем с европейскими странами, но уровень и английского, и немецкого с точки зрения именно распространенности, общедоступности не такой уж и высокий. Не очень доволен», — заявлял глава региона.

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