Алиханов о бесплатных визах: литовцы каждый день покупали у нас хлеб с лекарствами

В период действия бесплатных электронных виз многие иностранцы приезжали в Калининградскую область «затариваться». Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в среду, 20 декабря, на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», организованном в рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив. Он в очередной раз высказал мнение, что необходимо отменить сборы за оформление электронных виз, введенные позднее на федеральном уровне.



Алиханов напомнил, что регион посетили по бесплатной электронной визе около 100 тысяч человек. «Представьте себе, что сто тысяч человек потратило по пять тысяч рублей — это пятьсот миллионов рублей. Из них сто миллионов — это 20 процентов — только НДС. Ну а теперь посчитайте, сколько бы из них приехали, если бы была ситуация с тем, что они должны 50 евро [заплатить]. — Нисколько. Ну, то есть, скорее всего, никто бы из этих людей не приезжал, потому что они приезжали просто затариваться. Литовцы каждый день с новой визой к нам приходили, покупали хлеб с лекарствами. Что это плохо, что ли? — Отлично. У нас люди из Ватикана даже приехали — без рекламы, без всего. Просто приехали, потому что знали», — отметил Алиханов.

Введение бесплатных электронных виз было предусмотрено поправками в закон о калининградской ОЭЗ. Их начали выдавать с июля 2019 года. На следующий год российский МИД объявил о решении ввести такие визы для посещения всех регионов РФ, но сделать их платными.