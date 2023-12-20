На Летнем озере появилась новая детская площадка (фото)

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Фото: пресс-служба администрации Калининграда

На территории Летнего озера установили новую детскую площадку. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Летом власти обещали восстановить старую площадку, но в итоге её пришлось демонтировать, «так как некоторые её элементы перестали отвечать требованиям безопасности, а какие-то конструкции повредили вандалы и их было уже не восстановить».

Рядом с детской площадкой готовят основания под три парковые качели. Контракт на их поставку за 2,7 млн рублей заключили с ООО «Гост». Кроме того, на озере начали приводить в порядок дорожки. На благоустройство территории власти заключили два контракта. Изготовлением деревянного настила, обновлением пешеходных дорожек, установкой скульптур, лежаков, скамеек, велопарковки и урн за 8,6 млн рублей займётся ООО «Строительно-торговая компания Партнер». Террасу за 3,7 млн рублей должен обустроить ИП Антон Мыц.

Также власти закупают для сквера у Летнего озера лежаки и скамейки за 1,8 млн рублей. Победу в аукционе одержало ООО «Сино Трейд», снизившее начальную стоимость котракта на 875 тыс. рублей.

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