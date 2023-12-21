В Зеленоградском районе хотят разбить яблоневый сад вместо боярышника

В поселке Кумачево Зеленоградского района хотят разбить яблоневый сад на месте зарослей боярышника, сообщается на сайте муниципалитета.

«В следующем году площади садов, разбитых на территории муниципалитета увеличатся более чем на 100 гектаров. Самый крупный сад — 90 гектаров — заложат в районе поселка Кумачево. Сейчас аграрий готовит участок и посадочный материал, чтобы весной приступить к высадке», — отмечается в публикации.

Этой весной в поселке Новосельское под Зеленоградском высадили плантацию облепихи площадью около четырех гектаров. Весной планируется освоить еще гектар. Для посадки предприниматель приобрел 5,5 тысяч двулетних саженцев трех сортов в алтайском питомнике.

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