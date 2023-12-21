Трём больницам региона выделяют 58,8 млн рублей на ремонт медоборудования

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Губернатор Антон Алиханов подписал распоряжение о выделении министерству здравоохранения 58,8 млн рублей из резервного фонда Правительства Калининградской области. Средства предназначены для ремонта оборудования в трёх медучреждениях.

Большую часть денег планируют направить межрайонной больнице № 1. Учреждению выделено более 38 млн на ремонт магнитно-резонансного томографа. Областная клиническая больница, согласно документу, получит более семи миллионов. На эти средства планируют отремонтировать систему компьютерной томографии, литотриптер и магнитно-резонансный томограф с заменой запасных частей. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи сможет отремонтировать рентгеновский аппарат и эндоскопическое оборудование. На эти цели выделено более 13 млн рублей. В каждом случае ремонт должен быть проведён до 1 марта 2024 года.

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