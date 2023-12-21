Германия вошла в тройку стран, из которых в регион приехало больше всего мигрантов

Германия и Латвия попали в пятерку стран, лидирующих по пополнению Калининградской области мигрантами. Согласно опубликованному Калининградстатом отчету за десять месяцев 2023 года, топ-5 возглавляет Казахстан (+569 человек), а на втором месте Киргизия (+322 человека). Германия и Латвия заняли третье (+292) и пятое (+71) место соответственно, а на четвертом месте Таджикистан, из которого прибыли и остались 140 человек.



Рейтинг стран, в которые уезжали и не возвращались в течение тех же десяти месяцев этого года, возглавила Украина (-55 человек), вслед за которой идут Узбекистан (-52), Израиль (-10), Эстония (-6), Польша, США и Турция (-5 в каждую).

Общий миграционный прирост иностранных граждан в Калининградской области с января по октябрь 2023 года составил 1 356 человек.

Подсчитали и миграционный прирост и за последние десять лет. Он составил 46 888 человек.

«С января 2013 года по октябрь 2023 года в Калининградскую область из других стран прибыли 93 991 человек, покинули регион 47 103 человека», — добавляют эксперты.