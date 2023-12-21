Германия вошла в тройку стран, из которых в регион приехало больше всего мигрантов

Германия вошла в тройку стран, из которых в регион приехало больше всего мигрантов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Германия и Латвия попали в пятерку стран, лидирующих по пополнению Калининградской области мигрантами. Согласно опубликованному Калининградстатом отчету за десять месяцев 2023 года, топ-5 возглавляет Казахстан (+569 человек), а на втором месте Киргизия (+322 человека). Германия и Латвия заняли третье (+292) и пятое (+71) место соответственно, а на четвертом месте Таджикистан, из которого прибыли и остались 140 человек.

Рейтинг стран, в которые уезжали и не возвращались в течение тех же десяти месяцев этого года, возглавила Украина (-55 человек), вслед за которой идут Узбекистан (-52), Израиль (-10), Эстония (-6), Польша, США и Турция (-5 в каждую).

Общий миграционный прирост иностранных граждан в Калининградской области с января по октябрь 2023 года составил 1 356 человек.

Подсчитали и миграционный прирост и за последние десять лет. Он составил 46 888 человек.

«С января 2013 года по октябрь 2023 года в Калининградскую область из других стран прибыли 93 991 человек, покинули регион 47 103 человека», — добавляют эксперты.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что региональные власти получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики» по поводу репатриации. «Мы не стали предлагать в бюджете это, но виртуально понимаю, что из резервного фонда миллионов 100 я на эти цели готов выделить. <...> Мы сейчас проводим интервью с этими людьми, как им помочь, что им нужно для того, чтобы пройти всю эту дорогу, получить от нас поддержку и вернуться», — сообщил Алиханов во время бюджетного послания 22 ноября.

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