Алиханов готов выделить 100 млн рублей на переезд русских из Германии и стран Балтии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что региону для решения проблемы нехватки кадров необходима программа репатриации. Об этом глава региона говорил в среду, 22 ноября, представляя депутатам заксобрания доклад об областном бюджете.



«У нас огромное количество запросов от русских немцев, от русских из Германии, от наших бывших соотечественников из Прибалтики, из разных других стран, — заявил Алиханов, — Казахстан, к сожалению, подходит к концу в плане ресурса, хотя тоже можно вернуть, какую-то волну новую запустить. Мы не стали предлагать в бюджете это, но виртуально понимаю, что из резервного фонда миллионов 100 я на эти цели готов выделить. <...> Мы сейчас проводим интервью с этими людьми, как им помочь, что им нужно для того, чтобы пройти всю эту дорогу, получить от нас поддержку и вернуться».

Стране до 2030 года потребуется дополнительно 2,4 — 2,5 млн «миграционных» рабочих рук, добавил губернатор. «Я считаю, что для нашего региона есть источник, и мы сейчас ставим такую задачу. Не надо тратиться на их адаптацию, на обучение русскому языку и ряд других косвенных негативных факторов, зачастую связанных с трудовой миграцией. У нас они отсутствуют. Наоборот, это семейная уже такая репатриация, которая только плюсов добавляет. Поэтому над региональной инициативой уже работаем, в следующем году точно реализуем», — пообещал Алиханов.

Ранее он заявил о том, что около миллиона релокантов можно привлечь в страну в качестве трудовых мигрантов с помощью «карты русского».