Дракон и все-все-все: Янтарный комбинат показал новогодние сувениры (фото)

Ювелиры Калининградского янтарного комбината изготовили лимитированную серию новогодних сувениров из натурального янтаря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Дизайнеры комбината изготовили оригинальную версию талисмана наступающего 2024 года. Это огненный дракон из натурального янтаря, который выточен по индивидуальной программе на станке с числовым программным управлением. Размер фигурки — всего 4 сантиметра, для производства одного дракона на станке с ЧПУ требуется два с половиной часа. Процесс полностью автоматизирован. Ручной труд при изготовлении новогоднего сувенира задействован только на заключительных этапах — шлифовании и полировке готовой янтарной фигурки.

«В новогодней серии помимо дракона есть также праздничные елочки и Дед Мороз. И, конечно, уже традиционная серия фигурок с символом года в комбинированном исполнении с применением технологии литья. В этом варианте дракон выполнен из сплава латуни с разными вариантами покрытия и опирается на янтарную подставку из цельного образца солнечного камня», — рассказал начальник отдела экспериментального производства Калининградского комбината Вадим Пархоменко.

Сувениры поступят в продажу во все фирменные магазины Янтарного комбината 21 декабря. Количество изделий, выпущенных в новогодней серии, ограничено — всего к празднику изготовлено не более 30 фигурок каждого вида.