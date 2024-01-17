Янтарный комбинат добыл самородок возрастом 35-45 млн лет (фото)


Янтарный комбинат добыл первый в 2024 году самородок. Он весит 1,32 кг, сообщает пресс-служба предприятия.

«Особенность первого в 2024 году самородка — слоистость: камень состоит из множества тонких пластинок древней смолы, натекавших послойно одна на другую. По традиции, существующей на комбинате, янтарный гигант получил название Новогодний, так как был добыт накануне старого Нового года», — отметили в пресс-службе.

По словам сотрудников, обычно находки крупных камней происходят во время добычного периода, который длится с марта по ноябрь, но бывают и редкие исключения. «Например, при подготовке добычного забоя в „голубой земле“ или во время вскрышных работ, т.е. при перемещении большого объема пород, покрывающих залежи полезных ископаемых. В прошлом году так произошло со Студенческим, который был извлечен из недр накануне Дня студента. В начале этого года таким исключением стал Новогодний», — пояснили в Янтарном комбинате.

По данным специалистов, возраст найденного самородка — от 35 до 45 млн лет. «Слоистая структура камня наглядно представляет многообразие янтаря — здесь мы видим и прозрачный, и белый королевский, и матовый виды, в одном из слоев застыл реликтовый уголь. Без сомнения, внутри могут обнаружиться различные органические включения», — отметила геммолог Янтарного комбината Анна Дугина.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината


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