Горвласти решили не спиливать одно из старейших деревьев Калининграда (фото)

Горвласти решили сохранить 200-летнюю липу на проспекте Мира, которую ранее приговорили к сносу. Комментарий пресс-службы мэрии по этому поводу появился в телеграм-канале администрации.



«Администрация города приняла решение сохранить это дерево, — сообщили мэрии. — Обрежем липе сухие ветки, и будем внимательно наблюдать за её состоянием».

Напомним, что ранее общественники собрали в защиту дерева, расположенного во дворе дома № 80A-82 на проспекте Мира полторы сотни подписей. Акт о необходимости ее вырубки был опубликован на сайте мэрии еще 11 мая этого года. В документе, подписанном бывшим председателем комитета городского хозяйства Александром Запиваловым, сообщалось, что дерево сильно ослаблено, имеет обширное дупло, поражено стволовой и прикорневой гнилью, а также заселено стволовыми вредителями.

В свою очередь общественники указали на уникальность природного объекта и пояснили, что дерево «не препятствует реализации никаких инфраструктурных, социальных и прочих градостроительных планов и имеет объективную историко-культурную ценность», так как «связана с личностью позитивной исторической персоны» (королевы Луизы Мекленбург-Стрелицкой — прим. «Нового Калининграда»).