На реконструкцию кирхи в Славске выделяют ещё 60 млн рублей

На реконструкцию кирхи в Славске региональные власти выделяют дополнительно ещё 60 млн рублей. Соответствующие поправки облправительства о перераспределении средств регионального бюджета были приняты на заседании заксобрания в четверг, 21 декабря.



Было отмечено, что средства выделяются для использования кирхи под культурно-исторический центр. Глава региональной службы охраны памятников Евгений Маслов рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» о том, что на следующей неделе скорректированная проектно-сметная документация по объекту выйдет из госэкспертизы. Тогда будет понятна стоимость завершения работ.

Возобновить их власти обещали в конце 2023 — начале 2024 года. Глава администрации Славского района Эдуард Кондратов говорил о том, что объект будет полностью сдан в конце 2024 — начале 2025 года. Речь шла в том числе о строительстве модульной котельной, которая будет отапливать кирху. Отмечалось также, что для учреждения уже приобретён орган.

Работы по реконструкции кирхи начались еще в конце 2019 года. «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» должна была закончить их до конца 2021 года, однако срок перенесли на 30 сентября 2022 года.

Изначально контракт был заключён на 139,6 млн рублей, но уже в 2021 году на реконструкцию потребовались дополнительные 35 млн.