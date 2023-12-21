На реконструкцию кирхи в Славске выделяют ещё 60 млн рублей

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

На реконструкцию кирхи в Славске региональные власти выделяют дополнительно ещё 60 млн рублей. Соответствующие поправки облправительства о перераспределении средств регионального бюджета были приняты на заседании заксобрания в четверг, 21 декабря.

Было отмечено, что средства выделяются для использования кирхи под культурно-исторический центр. Глава региональной службы охраны памятников Евгений Маслов рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» о том, что на следующей неделе скорректированная проектно-сметная документация по объекту выйдет из госэкспертизы. Тогда будет понятна стоимость завершения работ.

Возобновить их власти обещали в конце 2023 — начале 2024 года. Глава администрации Славского района Эдуард Кондратов говорил о том, что объект будет полностью сдан в конце 2024 — начале 2025 года. Речь шла в том числе о строительстве модульной котельной, которая будет отапливать кирху. Отмечалось также, что для учреждения уже приобретён орган.

Работы по реконструкции кирхи начались еще в конце 2019 года. «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» должна была закончить их до конца 2021 года, однако срок перенесли на 30 сентября 2022 года.

Изначально контракт был заключён на 139,6 млн рублей, но уже в 2021 году на реконструкцию потребовались дополнительные 35 млн.

Корректировку проектной документации в конце 2020 года выполняла «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» за 3,7 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter