Горвласти: навести порядок на улице Фрунзе можно после возвращения на нее трамвая

К реконструкции улицы Фрунзе в Калининграде, предполагающей возвращение на нее трамвайного движения, власти смогут приступить лишь после 2027 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. По словам чиновника, эти планы будут реализовываться после того, как целиком будет построена улица Благовещенская.



«Тогда мы сможем говорить о том, что по улице Фрунзе и кусочку улицы Гагарина можно тянуть [трамвай] в жилой микрорайон Восточный, где высокая потребность в дополнительном общественном транспорте. Там максимальная точка роста по населению и есть потребность в высокопровозном транспорте, в городском метро (трамвай — это больше вид городского метро)», — рассказал Романов.

По словам сотрудника горадминистрации, сейчас власти заняты проектированием улицы Благовещенской, и оно разбито на шесть этапов. Первый этап включает в себя отрезок от улицы Бульвар Снегова до улицы Маршала Покрышкина, где сейчас строятся детский сад и школа.

«Оставшиеся этапы достаточно сложны в части разработки проектно-сметной документации, так как подразумевают ряд мероприятий с проектом планировки территории. Это достаточно объемная, тяжелая и долгая работа, которая займет более полутора лет. Нужно ориентироваться, что получить ПСД по всем этапам улицы Благовещенской мы сможем к концу 2024 года. Далее мы будем защищать финансирование и реализовывать поэтапно, частями», — добавил он.

Реализация первого этапа по Благовещенской улице, по словам Романова, запланирована на 2024 год, а по последующим строительство растянется с 2025 по 2027 годы. К реконструкции улицы Фрунзе можно будет приступить лишь после этого.

Антон Романов напомнил, он планируемого ранее увеличения автомобильных полос на улице Фрунзе власти уже отказались, так как «вся улично-дорожная сеть будет занята личным транспортом», что в итоге не позволит решить задачу вывоза пассажиров общественным транспортом.

«Существующий перегон имеет большой запас прочности, если решить вопрос с дополнительными полосами на транспортных узлах, создать левые и правые повороты в районе перекрёстков. Это разрешит ситуацию», — добавил Романов.

Трамвай, как уверяет чиновник, вернется на то же место, где ранее были демонтированы пути.

«Этот запас территории граждане сейчас используют для несанкционированных парковок. Там раскатали газоны, убили озеленение. Соответственно, возвращение трамвая позволит структурировать территорию», — заключил Романов.