Через три года в России планируют запустить спутниковый интернет

Спутниковый интернет в России должен появиться в 2027 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Запустить сервис спутникового интернета намерена российская космическая компания «Бюро 1440». К 2027 году планируется запустить 250 спутников — этого будет достаточно для базового покрытия, а к 2030 году — 700 спутников, что позволит охватить около 1,5−2 млн человек в России и до 12 млн пользователей в мире. При росте числа абонентов потребуется увеличение количества спутников.

Как напоминает информагентство, компания SpaceX начала осуществлять запуски интернет-спутников Starlink еще в 2019 году, к настоящему моменту на орбите их находится уже 4,5 тыс.

