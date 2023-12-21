Возможно образование гололедицы: синоптики прогнозируют региону понижение температуры

Из-за понижения температуры, которое начнется уже в ближайшие часы, в Калининградской области на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом предупреждает региональная ГИБДД.

«По прогнозам синоптиков на всей территории Калининградской области ночью и днём 22 декабря ожидается понижение температуры до 0 и выпадение умеренных осадков в виде мокрого снега. Госавтоинспекция Калининградской области информирует о возможности образования на дорогах гололедицы, снежного наката. Во избежание дорожно-транспортных происшествий при ухудшении видимости необходимо снижать скорость транспортного средства», — предупреждает ведомство.

Напомним, также синоптики прогнозируют в пятницу, 22 декабря, усиление ветра, порывы которого на побережье будут достигать 20 м/с.