Возможно образование гололедицы: синоптики прогнозируют региону понижение температуры

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Из-за понижения температуры, которое начнется уже в ближайшие часы, в Калининградской области на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом предупреждает региональная ГИБДД.

«По прогнозам синоптиков на всей территории Калининградской области ночью и днём 22 декабря ожидается понижение температуры до 0 и выпадение умеренных осадков в виде мокрого снега. Госавтоинспекция Калининградской области информирует о возможности образования на дорогах гололедицы, снежного наката. Во избежание дорожно-транспортных происшествий при ухудшении видимости необходимо снижать скорость транспортного средства», — предупреждает ведомство. 

Напомним, также синоптики прогнозируют в пятницу, 22 декабря, усиление ветра, порывы которого на побережье будут достигать 20 м/с.

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