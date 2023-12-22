Калининград вошёл в топ-10 городов для встречи Нового года

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Калининград вошёл в топ-10 самых популярных городов для встречи Нового года. Данные по бронированиям за период с 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 изучили аналитики «Яндекс Путешествий».

Калининград занял в рейтинге сервиса девятую строчку. По сравнению с прошлым годом калининградские отели стали популярнее на 36%. Средняя стоимость ночи в новогодние праздники оценивается здесь в среднем в 10 000 рублей. Бронировать места в Калининграде начали на 64% раньше, чем в 2022 году — за 84 дня. В рейтинге регионов Калининградская область оказалась на восьмом месте. Стоимость ночи в отеле — 9 800 рублей.

Лидируют в обоих рейтингах Москва и Санкт-Петербург. Ночь в столичном отеле в новогодние праздники стоит в среднем 8 150 рублей. Дороже всего остановиться в Сочи (12 700 рублей за ночь).

Внутренний туризм выбрало для новогодних путешествий большинство пользователей сервиса. Следующими по популярности стали страны ближнего зарубежья — Беларусь, Абхазия и Казахстан. Средняя цена за ночь в белорусских отелях составила 9 844 рубля, в Абхазии — 6 105, а в Казахстане — 7 661.

Среди стран дальнего зарубежья наиболее популярными стали отели в ОАЭ, Турции и странах Европы.

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