Арендатор земель за авандюной в Малиновке обжаловал определение Верховного суда

Арендатор одного из земельных участков за авандюной в поселке Малиновка Зеленоградского округа Сергей Ершов обжаловал определение Верховного суда РФ. Согласно информации, размещенной в карточке дела, документ поступил 22 декабря. Ершов арендует на территории, которой касается спор, два участка.



Земельный массив за авандюной в Малиновке (кадастровый квартал 39:05:010326) изначально относился к лесфонду, а впоследствии оказался включен в границы Зеленоградска и разделен на отдельные участки, которые передали в аренду нескольким лицам. Территория сначала относилась к зоне гостиниц, затем — к зоне делового, общественного и коммерческого назначения, где допускалось размещение капитальных объектов.

В марте 2021 года власти изменили Генплан Зеленоградска и отнесли эти земли к зоне озелененных территорий, на которой могут располагаться парки, сады, скверы, бульвары и набережные. Отдельные арендаторы в связи с этим подали иски в суд.

Дело одного из них дошло до Верховного суда. ВС встал на сторону регионального правительства, посчитав, что власти обоснованно перевели земли в зону озелененных территорий.