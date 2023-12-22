Областные власти выделяют «Янтарь-холлу» почти 72 млн рублей для оплаты налогов

Региональные власти выделяют театру эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске 71,7 млн рублей для погашения налоговых обязательств. Учреждению направляют деньги из резервного фонда областного правительства. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



Средства предусмотрены, в частности, на погашение налога на имущество организаций. Учреждение должно выплатить средства до 1 марта 2024 года.