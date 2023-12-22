Областные власти выделяют «Янтарь-холлу» почти 72 млн рублей для оплаты налогов

Региональные власти выделяют театру эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске 71,7 млн рублей для погашения налоговых обязательств. Учреждению направляют деньги из резервного фонда областного правительства. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.
Средства предусмотрены, в частности, на погашение налога на имущество организаций. Учреждение должно выплатить средства до 1 марта 2024 года.Здание театра эстрады в Светлогорске официально ввели в эксплуатацию летом 2015 года. В 2019 году учреждению выделяли 86 млн рублей на ремонт из-за подтоплений. Деньги были предусмотрены «на ремонт террасы над выставкой „Люди моря“, филиалом Музея Мирового Океана», пояснял тогда министр культуры региона Андрей Ермак. В 2020 году из областного бюджета выделяли 6,5 млн рублей на капремонт центральной лестницы, в 2023-м — 4,3 млн на замену напольного покрытия внутри здания.