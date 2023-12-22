Аэропорт «Храброво»: из-за сильного ветра и снегопада возможны задержки рейсов

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Аэропорт «Храброво» предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта.

«В ближайшие сутки в Калининграде и области прогнозируется мокрый снег и сильный ветер. Аэропорт „Храброво“ работает штатно в сложных метеоусловиях, обеспечивая обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию. На аэродроме периодически идет сильный ливневый дождь со снегом. Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения безопасной посадки воздушных судов. Возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия воздушных судов. Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта по номеру +7 (4012) 550-550», — говорится в сообщении.

Отметим, согласно онлайн-табло "Храброво, в настоящее время известно о задержке прибытия в Калининград трех рейсов из Санкт-Петербурга и одного из Москвы.

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