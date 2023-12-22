Новый комплекс по выращиванию форели и осетра планирует сдать первый цех в сентябре

В новом комплексе по выращиванию товарной рыбы в посёлке Прудное Гвардейского района в настоящее время идёт строительство производственных цехов. Первый из них компания «Русинг» планирует сдать в сентябре 2024 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.



Производить аквакультурную форель и осетра планируют в установках замкнутого водоснабжения. Ориентировочные мощности — 70 тонн радужной форели и 30 тонн осетровых пород ежегодно. В настоящее время на производстве трудоустроены три специалиста. 10 новых рабочих мест планируют создать после запуска первого цеха, ещё 25 — когда построят цеха по разделке и переработке товарной рыбы.

Проект комплекса получил положительное заключение экспертизы 1 декабря 2023 года. В 2022 году компания «Русинг» участвовала в программе льготного финансирования инвестиционных проектов. «Реализация нашего проекта позволит вырастить на территории Калининградской области 100 тонн рыбы в год, — рассказала генеральный директор „Русинг“ Инга Булацева, — Это поможет частично заменить импортную, ввозимую красную рыбу в область».

Потребность населения региона в рыбной продукции составляет порядка 22,4 кг на человека в год, сообщили в Агентстве по рыболовству Калининградской области. В настоящее время товарное рыбоводство в регионе, по данным областного минсельхоза, развивают шесть предприятий.