На польско-российской границе образовалась многокилометровая очередь

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В пятницу, 22 декабря, на польско-российской границе образовалась очередь из автомобилей в несколько километров. Об этом сообщают водители в Telegram-каналах, в которых обсуждается ситуация в калининградских пунктах пропуска.

Очередь возникла на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки с польской стороны. По словам водителей, время ожидания превышает пять часов. С утра на польском пункте пропуска были открыты две полосы, к середине дня, как сообщают автомобилисты, заработали еще две.

На втором функционирующем польско-российском погранпереходе Багратионовск — Безледы, по словам путешественников, большого скопления автомобилей по состоянию на 15:00 нет. Время прохождения границы составляет около двух часов.

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