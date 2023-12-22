На польско-российской границе образовалась многокилометровая очередь

В пятницу, 22 декабря, на польско-российской границе образовалась очередь из автомобилей в несколько километров. Об этом сообщают водители в Telegram-каналах, в которых обсуждается ситуация в калининградских пунктах пропуска.



Очередь возникла на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки с польской стороны. По словам водителей, время ожидания превышает пять часов. С утра на польском пункте пропуска были открыты две полосы, к середине дня, как сообщают автомобилисты, заработали еще две.

На втором функционирующем польско-российском погранпереходе Багратионовск — Безледы, по словам путешественников, большого скопления автомобилей по состоянию на 15:00 нет. Время прохождения границы составляет около двух часов.