Экс-росгвардейцу дали срок и лишили звания из-за взяток за лицензию и разрешение на оружие

В Балтийске вынесен приговор экс-сотрудникц Росгвардии по уголовному делу о взятках за оформление лицензии и разрешения на оружие. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). В свою очередь взяткодатель осужден по ч. 3 ст. 291 (дача взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в сентябре 2021 г. инспектор ОЛРР за взятку в размере 13 тыс. рублей оформил калининградцу разрешение на хранение и ношение травматического пистолета и ружья без проведения проверок. В дальнейшем за взятку 8,5 тыс. рублей инспектор изготовил этому же мужчине лицензию на приобретение карабина и разрешение на его хранение и ношение.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а бывшему сотруднику Росгвардии — 3 года и 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением звания «капитан полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.