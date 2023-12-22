В Светлогорске разрешили вырубить 15 деревьев

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В Светлогорске планируют вырубить 15 деревьев в переулке Сказочника Гофмана. Порубочный билет был опубликован на сайте администрации Светлогорска.

Согласно документу, собираются убрать 12 сосен, два клена и одну рябину. Компенсационная стоимость деревьев составляет 753 тысячи рублей. В порубочном листе указано, что вырубка пройдет в рамках «проекта реконструкции зеленых насаждений». Как объяснили «Новому Калининграду» в администрации Светлогорска, решение о вырубке было принято собственником участка: «Заявку на порубочный билет сделал собственник участка, он по закону сам волен выбирать причину вырубки, в соответствии с законодательством он внес компенсацию в местный бюджет».

Согласно данным «Росреестра», кадастровый участок с номером 39:17:010018:114, на котором планируют провести вырубку, отведен под застройку индивидуальными жилыми домами. Порубочный билет будет действителен до декабря 2024 года.



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