На новогодние праздники из Москвы в Калининград назначены 44 дополнительных авиарейса

На новогодние праздники из Москвы в Калининград назначены 44 дополнительных авиарейса
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининград оказался лидером по дополнительным рейсам, назначенным «Аэрофлотом» в новогодние каникулы (с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, увеличение числа рейсов из Москвы, выполняемых «Аэрофлотом» и его дочерней компанией «Россия», произойдет на 26 направлениях.

Пятерку лидеров по числе назначенных рейсов возглавил Калининград (+44), вслед за ним идут города Дальнего Востока (+42), Минеральные Воды (+24), Сочи (+19) и Санкт-Петербург (+17).

Также дополнительные рейсы назначены в Ставрополь (+13), Казань (+12), Самару (+12), Ижевск (+11), Магнитогорск (+9), Новокузнецк (+9), Оренбург (+8), Горно-Алтайск (+8), Новый Уренгой (+6), Орск (+6), Уфу (+5), Челябинск (+5), Кемерово (+5), Омск (+4), Ханты-Мансийск (+3) Нижневартовск (+3) и Пермь (+2).

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