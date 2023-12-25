Прокуратура обязала горвласти расширить тротуар на ул. Верхнеозёрной

Прокурор города обратился в суд с иском о возложении на администрацию ГО «Город Калининград» обязанности выполнить работы по расширению тротуара на ул. Верхнеозёрной. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



Было установлено, что «узкий участок тротуара с высокой интенсивностью пешеходного движения вблизи дома 2А/3 по ул. Верхнеозёрной в Калининграде не соответствует требованиям закона». По государственному стандарту, регулирующему обустройство дорог, ширина тротуара на данном участке должна составлять не менее 1,5 м.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. В ведомстве пообещали проконтролировать исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

Ширину и качество тротуара на улице Верхнеозёрной у здания бывшего ресторана «Причал» чиновники обсуждали не раз. О планах привести в порядок проблемное место в октябре говорил председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков. В августе 2021 года Андрей Кропоткин, бывший тогда главой Калининграда, планировал решить вопрос ширины пешеходной зоны путём переговоров с владельцами земли, на которой располагается здание ресторана. «У меня ощущение, что там все красные линии, всё нарушено, не знаю, когда это было сделано, мне кажется, очень давно, — сказал тогда Кропоткин. — За этим участком сразу идет широкий тротуар, и он такой же шёл и здесь, до самого Тельмана. Чикнули просто половину этого тротуара, и всё, оставили 80 см — там не разойтись, ничего, все идут по дороге».