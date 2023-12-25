«Чёрные лесорубы» нарубили деревьев в Зеленоградске на полмиллиона рублей

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Житель Зеленоградска сообщил в полицию о том, что на участке, арендованном частной организацией, неизвестные рубят деревья. По указанному адресу прибыли сотрудники ОМВД России «Зеленоградский». На месте полицейские застали двоих мужчин, которые к тому моменту успели спилить четыре дуба, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Разрешительных документов на вырубку у нарушителей не оказалось. Сумма ущерба, причинённого их действиями, составила свыше 560 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались двое калининградцев в возрасте 25 и 30 лет. Оперативники установили, что древесину они заготавливали для личных нужд. Бензопила и спилы деревьев были изъяты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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