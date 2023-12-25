В гидрогавани Балтийской косы нашли старинный бронзовый сосуд из Империи Цин (фото)

В гидрогавани Балтийской косы нашли старинный бронзовый сосуд из Империи Цин (фото)
Фото предоставлено Валерией Надымовой
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В гидрогавани Балтийской косы летом этого года обнаружили бронзовый сосуд, который оказался артефактом из бывшей германской колонии в Империи Цин. Как сообщила «Новому Калининграду» директор музея «Старый люнет» Валерия Надымова, публикацию о находке решили сделать только сейчас, так как исследование продолжалось несколько месяцев. Помог в нем калининградский историк и экскурсовод Евгений Преловский.

«У Германии на Дальнем Востоке была единственная колония — Циндао, в заливе Киаучоу, где главным городом был Киаучоу или Цзяо-Чжоу (Kiautschou), — рассказала о результатах расследования Валерия Надымова в паблике своего музея. — Залив был захвачен Германией в 1897 году, но после переговоров по договору Германия арендовала его у правительства Китая. Колония существовала с 1898 по 1915 год. Но даже этого периода хватило, чтобы насытить Германию углем и красивыми вещичками. Вероятно, в тот период и попала в поселок Нойтиф эта бронзовая кадильница».

На дне предмета, который оказался держателем для благовоний или попросту кадильницей, изображены китайские иероглифы 大明宣徳六年工部尚書臣呉邦佐監造, которые, по словам специалистов, можно перевести как «Сделано под руководством министра труда Банцзуо в шестой год правления Сюаньдэ» или «На шестом году правления Сюаньдэ династии Мин производством руководил министр труда Мин Банцзуо». Шестой год правления Сюаньдэ — это 1431 год, однако предмет, как считают эксперты, был изготовлен в XIX веке, несмотря на то, что «начертание довольно грубое».

«Специалисты сказали, что эти знаки были очень популярны во времена династии Цин, что указывает на то, что предмет был такого же высокого качества, как и во времена правления императора Мин Сюаньдэ», — объясняет Валерия. По ее словам, предмет имеет повреждения, однако он уже пополнил коллекцию музея.

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