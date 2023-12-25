Металлообработчики: в регионе не хватает сварщиков и сборщиков металлоконструкций

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В Калининградской области обострилась проблема нехватки технических кадров. Особенно это касается инженеров и представителей строительных специальностей. Об этом рассказал глава «Балтийского металлообрабатывающего кластера» (БМК) Олег Чернов, подводя итоги года на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не хватает сборщиков металлоконструкций, сварщиков, сотрудников на рядовые позиции на складах — кладовщиков, грузчиков-стропальщиков, водителей погрузчиков, крановщиков. Причины обусловлены и девальвацией рубля, что поспособствовало отъезду иностранных специалистов, и в общем увеличением количества больших строек в нашем регионе», — отметил Чернов.

Мер, которые предпринимает частный бизнес, не хватает, чтобы закрыть потребность производственников в квалифицированных кадрах, добавил он. Выбирать рабочие специальности молодых людей не мотивируют ни повышенные зарплаты, ни соцпакет, ни возможность карьерного роста и профессионального обучения.

Как утверждают эксперты, калининградская молодежь не спешит связывать своё профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.

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