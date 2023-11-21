Рекрутер: жители региона предпочитают быть официантами и не идти на стройки

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Жители Калининградской области не спешат занимать освобождающиеся с отъездом трудовых мигрантов рабочие места. Одна из основных причин — «накопленные компетенции» в других отраслях. Об это рассказала в эфире радио «Балтик плюс» руководитель рекрутингового агентства «Персонал — Янтарь» Наталья Воронцова.



Одной из стремительно развивающихся в Калининградской области отраслей рекрутер считает хореку — индустрию гостеприимства. Название этой сферы деятельности — HoReCa — произошло от первых слогов английских слов hotel (отель), restaurant (ресторан) и catering (кейтеринг). «Туда идёт активно молодёжь. Хорека научилась активно прививать настроение у молодёжи, чтобы они к ним пришли. И сегодня официанта уже вряд ли ты поставишь на стройку работать с этим совочком. Официанты все получают в среднем 70 — 100. Строители меньше получают. И условия совершенно разные. Но и там и там приходится иногда работать по 24 часа, потому что работать больше некому», — рассказала эксперт.

Финансовой стабильности жителям Калининградской области, по её мнению, помогает добиться не только ненормированный рабочий день, но и «карьера-расчёска». Так называют наличие нескольких параллельных источников дохода у одного человека. Среди местных жителей такой подход к карьерному треку очень распространён. В условиях кадрового голода хороший специалист может быть незаменимым сотрудником сразу нескольких организаций.

В связи с нехваткой кадров рынок труда, по словам Натальи Воронцовой, в ближайшие несколько лет будет находиться на стороне соискателей. В современных условиях, по мнению рекрутера, успешными становятся те работодатели, которые уделяют достаточно внимания удержанию персонала: организуют корпоративные праздники, питание и развоз сотрудников, приобретают страховку. Не менее важно и соответствие зарплатным ожиданиям сотрудников. «Сегодня средняя цифра — порядка 40 тыс. рублей, — отметила Наталья Воронцова, — Ниже сорока, если у вас ушёл сотрудник с этой заработной платы, значит, вам надо сделать следующий ход, вы поднимите, вам придётся поднимать заработную плату. Привлечение — это гораздо дороже удержания».

Ещё один тренд, не теряющий своей актуальности, — климатическая миграция. В Калининград продолжают ехать за тёплой зимой и морем, привозя взамен высокий уровень образования. Одним из главных кадровых доноров региона Наталья Воронцова назвала Кемеровскую область.

Говоря о преимуществах соискателей при устройстве на работу, рекрутер отметила «говорящие» хобби. «Когда я смотрю резюме, прежде всего я смотрю на хобби, как и многие работодатели. Не потому, что мы ищем себе спортсмена. Если человек играет в футбол, значит, он командный человек. Если человек — серфингист, значит, это рисковый человек, который может пойти на риск», — считает эксперт.

Обращают внимание наниматели и на так называемую digital-репутацию. Претендуя на высокую должность, стоит почистить профили в соцсетях, удалить фото в купальнике и весь контент, не соответствующий ценностям и духу желаемой компании.

Ещё одна важная особенность калининградского рынка труда — его компактность. Работодатели внутри отраслей тесно общаются друг с другом. Поэтому, меняя места работы внутри одной сферы деятельности, стоит делать это тихо и без скандалов, посоветовала эксперт.

Текс: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград