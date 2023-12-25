Осужденных за хищение активов калининградского «Инвестбанка» освободили от наказания

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Мосгорсуд освободил от наказания ранее осужденных за хищение активов калининградского «Инвестбанка» экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна в связи с истечением срока давности. Суд вынес соответствующее определение в понедельник, 25 декабря, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных на приговор, пишет «Коммерсант».

«Корищенко и Пальчун освобождены из-под стражи в зале суда. В остальной части приговор Таганского суда Москвы от 19 сентября 2023 года оставлен без изменений», — сообщили в суде.

Ранее Корнищенко и Пальчун получили по семь лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. за хищение активов Инвестбанка на 1,4 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба осужденных вину не признали. Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба и постановил взыскать с мужчин 549 млн 250 тыс. 300 руб.

Напомним, экс-зампред ЦБ был задержан в июне 2021 года. По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, Константин Корищенко, являвшийся предправления банка, подписал договор об отчуждении земельных паев в Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».

ЦБ отозвал лицензию у «Инвестбанка», входившего на тот момент в число 80-ти крупнейших кредитных учреждений страны и бывшего одним из наиболее популярных в Калининградской области, 13 декабря 2013 года. В марте 2014 года Арбитраж Москвы признал «Инвестбанк» банкротом. После этого сбережения смогли вернуть 25 530 вкладчиков на сумму 8,97 млрд рублей. С исками к АСВ обратились 408 жителей и предприятий Калининграда.

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