Эксперт: китайские металлопроизводители «потеплели» к Калининграду

Китайские производители металла начали охотнее сотрудничать с калининградскими металлообработчиками. Об этом рассказал глава «Балтийского металлообрабатывающего кластера» Олег Чернов, подводя итоги года на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



«Интересные метаморфозы произошли на направлении, которое наши партнёры считали „замёрзшим“ ,— написал он, — Международное море и китайские производители „потеплели“ в отношении России и, в частности, Калининграда. Поэтому сейчас коллеги настраивают новые, теперь уже „северные“ логистические пути».

Металлообработчики отмечают, что сотрудничество с Китаем для них по-прежнему выгоднее, чем работа с российскими заводами. «Несмотря на два года активных коммуникаций с отечественными производителями „рулонки“ и цинка, наши коллеги так и не сумели договориться о приемлемой цене и выстроить внятную транспортную цепочку поставок из России. В итоге сегодня, как и два года назад, они везут рулонную сталь морем с другого конца Земли», — отметил Чернов.

При этом металлообработчики отмечают высокое качество продукции российского производства и сожалеют о том, что полного импортозамещения в поставках металла не произошло, добавил Олег Чернов.