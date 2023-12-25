Фонд капремонта завершил ремонт второй из «башен-близнецов» на Ленпроспекте (фото)

Около эстакадного моста завершился капремонт здания советской типовой застройки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.

Речь о доме по Ленинскому проспекту, 34 — одной из двух «башен» у эстакады. У нее обновили фасад, цоколь, кровлю, остеклили балконы, заменили окна и двери в местах общего пользования и обустроили парапеты на крыше. Работы производились в рамках областной программы «Музейный квартал». В доме располагаются жилые квартиры, художественные мастерские, магазины и гостиница. Вторую из «башен-близнецов» отремонтировали несколько лет назад.

Фото взяты из Telegram-канала Фонда капитального ремонта.