«Авито»: в Калининграде в десятки раз выросли продажи китайских автозапчастей

В Калининграде во втором полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 в десятки раз выросли продажи автозапчастей китайских марок. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито Авто».



Общие продажи запчастей выросли за год на 22%. Самыми востребованными, несмотря на рост популярности «китайцев», остаются европейские марки. Среди них лидирует Mercedes Benz. На эту марку приходится 6,3% от всех продаж запчастей на «Авито» в Калининграде. Затем следуют Volkswagen, BMW, Audi и Toyota. Лидерами по росту числа продаж за год стали марки SsangYong, Porsche и Nissan.

Эксперты отмечают , что покупатели всё чаще ищут на «Авито» новые запчасти, а не б/у, как это было раньше. В частности, на 33% за последние полгода вырос спрос на электрооборудование. Наиболее востребованными были всевозможные датчики, например, датчик массового расхода воздуха со средним чеком — 4 тыс. рублей. На 12% выросли продажи деталей для салона. Здесь наибольшей популярностью в Калининграде пользовались блоки управления стеклоподъёмниками для Toyota (средняя цена — 24 тыс. рублей) и компоненты для обшивки LADA (в среднем 4 тыс. рублей).

Также высоким спросом пользовались элементы подвески. Например, подвеска и комплект стоек на ВАЗ в среднем стоили 52 тыс. и 13,4 тыс. рублей соответственно. В тормозных системах чаще всего покупали усиленные тормозные диски на LADA, средняя цена которых составила 400 рублей. Самые востребованные двигатели на «Авито» в Калининграде — для автомобилей LADA и модели Hyundai Solaris.