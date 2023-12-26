Тройка самых продаваемых в России смартфонов впервые состоит только из китайских марок

Китайские смартфоны по итогам 2023 года впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику популярных торговых сетей электроники и маркетплейсов.



В розничной сети «Мегафона» в топ-3 лидеров по штучным продажам смартфонов вошли китайские Realme (20%), Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Tecno заняла четвертую строчку (17%), Samsung опустился на пятое место с долей 12%, а Apple выбыла из пятерки лидеров и сохранила за собой лишь 8% продаж в сети оператора.

Интерес к последним двум маркам упал из-за удорожания поставок по параллельному импорту и отсутствия гарантийных обязательств, считают эксперты.

Самой популярной моделью 2023 года стал смартфон Honor X6.