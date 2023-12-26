Из-за штормов в регионе размыло основания авандюны на Куршской косе и пляжи

Из-за штормов в регионе размыло основания авандюны на Куршской косе и пляжи
Фото со страницы «Балтберегозащиты» в соцсети «ВКонтакте»
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В результате штормов в Калининградской области размыло пляжи в Зеленоградском, Светлогорском и Пионерском округах. Об этом сообщается на странице госучреждения «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте». На отдельных участках Куршской косы также размыты основания авандюны.

По итогам мониторинга побережья в «Балтберегозащите» установили, что пляжи размыты в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье, поселке Лесном и местами на Куршской косе.

«В этот раз на 0,5-1,5 метра были размыты незащищенные участки коренного берега в Куликово, Заостровье, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, а также основания авандюны на отдельных участках Куршской косы от Зеленоградска до поселка Лесного», — отметили в учреждении.

Как сообщалось ранее, на Балтийской косе шторм обрушил берегоукрепление, защищавшее Западный форт. На территории был построен вал из биг-бэгов, стоимость работ составила 29 млн рублей.

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