На Балтийской косе шторм обрушил берегоукрепление, защищавшее форт Западный (фото)

На Балтийской косе ударом шторма был разрушен вал из биг-бэгов, построенный летом 2022 года и игравший роль берегоукрепления в районе форта Западного. Фото разрушений были опубликованы в сообществе «Янтарный ДЛБ».



«Полтора года назад нас убеждали в том, что это супернадежное укрепление, — написали в сообществе. — Интересно, кто теперь будет убирать это творение? Ведь если не убрать то весь берег будет в ошметках от этих пакетов».

Ранее доцент БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Олег Басс рассказывал «Новому Калининграду», что построенный за 29 млн рублей вал сложно назвать надежным. По его словам, этот участок Балтийской косы могут спасти только такие берегозащитные сооружения, которые строили в этом районе до войны.

«Надо строить буны, как в свое время немцы строили. Почему-то считается, что буны — это наносозадерживающие сооружения, и это отчасти верно. Но в данном случае здесь буны струеотклоняющие. То есть течения, которые приводят к разрушению и невозможности создать широкий пляж, их нужно отбросить. А бунами их можно отбросить, и будет нарастать пляж. Точно так же нужно поступить в районе мола. И, возможно, нужен волнолом», — объяснял Басс.