Минсельхоз: за год производство фруктов и ягод выросло в регионе в 1,3 раза

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В 2023 году производство фруктов и ягод в Калининградской области выросло в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные привело министерство сельского хозяйства региона в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили предварительные итоги 2023 года. По сведениям минсельхоза, урожай яблок, груш, черешни, вишни, сливы, клубники, смородины, малины, голубики и других фруктов и ягод составил 5600 тонн. Годом ранее этот показатель составлял 3400 тонн.

С 2014 года площадь посадок садов и ягодных плантаций увеличилась со 116 га до 1,5 тысяч га, утверждают в министерстве. «С каждым годом увеличивается и площадь садов, вступивших в период интенсивного плодоношения. А это значит, что объемы производства фруктов и ягод будут также увеличиваться из года в год», — добавили в ведомстве.

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