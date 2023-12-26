«Тис-Диалогу» разрешили вырубить деревья под «контейнер» для оборудования

Власти Калининграда разрешили компании «Тис-Диалог» вырубить деревья под «контейнер для телекоммуникационного оборудования». Порубочный билет опубликован на сайте городской администрации.

Под снос попадают две сливы и одна сирень в кадастровом квартале 39:15:131413. Как указано в документации к порубочному билету, площадь устанавливаемого контейнера составит почти 37 кв. м. В качестве компенсационного озеленения компания должна будет высадить два клена и куст сирени на территории общего пользования в районе улицы Зеленой, 82.

Порубочный билет действует до 1 октября 2024 года. Компенсационная стоимость вырубаемых зеленых насаждений составила 100 569 рублей.