«Тис-Диалогу» разрешили вырубить деревья под «контейнер» для оборудования

Все новости по теме: Экология

Власти Калининграда разрешили компании «Тис-Диалог» вырубить деревья под «контейнер для телекоммуникационного оборудования». Порубочный билет опубликован на сайте городской администрации.

Под снос попадают две сливы и одна сирень в кадастровом квартале 39:15:131413. Как указано в документации к порубочному билету, площадь устанавливаемого контейнера составит почти 37 кв. м. В качестве компенсационного озеленения компания должна будет высадить два клена и куст сирени на территории общего пользования в районе улицы Зеленой, 82.

Порубочный билет действует до 1 октября 2024 года. Компенсационная стоимость вырубаемых зеленых насаждений составила 100 569 рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter