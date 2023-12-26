В Калининграде суд вынес новый приговор по делу об избиении Прилучного

Ленинградский районный суд Калининграда вынес новый приговор по делу об избиении актера Павла Прилучного. Бизнесмен Владимир Семенов получил три года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Об этом сообщила во вторник, 26 ноября, пресс-служба суда. Он также должен будет возместить материальный ущерб потерпевшему.



Семенов частично признал свою вину. Он пояснил, что не имел умысла на причинение тяжкого вреда актеру и нанес один удар рукой по лицу Прилучного, защищаясь от нападения. В результате актер упал и получил травмы. Действия бизнесмена переквалифицировали на часть 1 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

При назначении наказания суд учел в числе прочего, что бизнесмен принес извинения актеру, непосредственно после случившегося вызвал скорую помощь и «активно способствовал расследованию преступления».

Первый приговор по делу о нанесении побоев Павлу Прилучному в калининградском ночном клубе был вынесен в ноябре 2022 года. Тогда действия Владимира Семенова квалифицировали по части 1 статьи 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 5 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.