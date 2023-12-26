В Калининграде суд вынес новый приговор по делу об избиении Прилучного

В Калининграде суд вынес новый приговор по делу об избиении Прилучного
Павел Прилучный. Фото: Ppmarat / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
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Ленинградский районный суд Калининграда вынес новый приговор по делу об избиении актера Павла Прилучного. Бизнесмен Владимир Семенов получил три года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Об этом сообщила во вторник, 26 ноября, пресс-служба суда. Он также должен будет возместить материальный ущерб потерпевшему.

Семенов частично признал свою вину. Он пояснил, что не имел умысла на причинение тяжкого вреда актеру и нанес один удар рукой по лицу Прилучного, защищаясь от нападения. В результате актер упал и получил травмы. Действия бизнесмена переквалифицировали на часть 1 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

При назначении наказания суд учел в числе прочего, что бизнесмен принес извинения актеру, непосредственно после случившегося вызвал скорую помощь и «активно способствовал расследованию преступления».

Первый приговор по делу о нанесении побоев Павлу Прилучному в калининградском ночном клубе был вынесен в ноябре 2022 года. Тогда действия Владимира Семенова квалифицировали по части 1 статьи 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 5 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

На этот поступили апелляционные жалобы от гособвинителя, представителя Прилучного и защитника осужденного бизнесмена. В результате коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе.

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