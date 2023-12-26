Дятлова заверила, что пробок в Калининграде станет меньше через 3-4 года

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова заверила, что в городе станет меньше пробок через 3-4 года за счет установки умных светофоров. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 26 декабря.



На вопрос, понизят ли баллы пробок умные светофоры, которые планируют запустить в 2024 году, глава администрации ответила, что «чудес не бывает» и полностью в следующем году эта проблема не решится. По словам Елены Дятловой, через 3-4 года, когда поменяют 40% светофорных объектов, тогда «мы ощутим результат».