Власти Калининграда установили места для запуска фейерверков и петард

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Власти Калининграда определили 12 мест для запуска новогодних фейерверков и взрыва петард. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале городской администрации во вторник, 26 декабря.

Запускать пиротехнику можно:

— в сквере на Московском проспекте напротив Кафедрального собора;

— на площадке у стадиона «Калининград»;

— на территории озера «Поплавок»;

— на территории пруда на улице Осенней;

— в сквере на улице Алданской;

— в сквере на пересечении улиц Гаражной и Юношеской;

— на смотровой площадке на Верхнем озере;

— в сквере на улице Краснооктябрьской;

— в сквере на пересечении улиц Согласия и Панина;

— на смотровой площадке на набережной Трибуца;

— на автостоянке по улице Ялтинской, 66в;

— в сквере на пересечении Московского проспекта и улицы Флотской.

В администрации добавили, что за нарушение правил обращения с огнем законодательством предусмотрены штрафы. В областном управлении МЧС напомнили, что приобретать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. При покупке рекомендуется проверить наличие сертификата, декларации соответствия, маркировки и инструкции на русском языке. «Упаковка должна быть без повреждений», — отметили в ведомстве.

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