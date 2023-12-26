Власти Калининграда установили места для запуска фейерверков и петард

Власти Калининграда определили 12 мест для запуска новогодних фейерверков и взрыва петард. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале городской администрации во вторник, 26 декабря.
Запускать пиротехнику можно:
— в сквере на Московском проспекте напротив Кафедрального собора;
— на площадке у стадиона «Калининград»;
— на территории озера «Поплавок»;
— на территории пруда на улице Осенней;
— в сквере на улице Алданской;
— в сквере на пересечении улиц Гаражной и Юношеской;
— на смотровой площадке на Верхнем озере;
— в сквере на улице Краснооктябрьской;
— в сквере на пересечении улиц Согласия и Панина;
— на смотровой площадке на набережной Трибуца;
— на автостоянке по улице Ялтинской, 66в;
— в сквере на пересечении Московского проспекта и улицы Флотской.В администрации добавили, что за нарушение правил обращения с огнем законодательством предусмотрены штрафы. В областном управлении МЧС напомнили, что приобретать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. При покупке рекомендуется проверить наличие сертификата, декларации соответствия, маркировки и инструкции на русском языке. «Упаковка должна быть без повреждений», — отметили в ведомстве.