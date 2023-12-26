Власти Калининграда установили места для запуска фейерверков и петард

Власти Калининграда определили 12 мест для запуска новогодних фейерверков и взрыва петард. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале городской администрации во вторник, 26 декабря.



Запускать пиротехнику можно:

— в сквере на Московском проспекте напротив Кафедрального собора;

— на площадке у стадиона «Калининград»;

— на территории озера «Поплавок»;

— на территории пруда на улице Осенней;

— в сквере на улице Алданской;

— в сквере на пересечении улиц Гаражной и Юношеской;

— на смотровой площадке на Верхнем озере;

— в сквере на улице Краснооктябрьской;

— в сквере на пересечении улиц Согласия и Панина;

— на смотровой площадке на набережной Трибуца;

— на автостоянке по улице Ялтинской, 66в;

— в сквере на пересечении Московского проспекта и улицы Флотской.