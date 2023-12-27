Ректор БФУ: неокампус позволит набрать в вуз дополнительно 5000 студентов

Численность студентов БФУ им. И. Канта по итогам приемной кампании 2023 года составила 12765 человек. К 2030 году вуз готов увеличить их число еще на 5000 человек. Об этом, как говорится на сайте университета, ректор университета Александр Федоров сообщил на заседании ученого совета.

«Благодаря строительству неокампуса мирового уровня на ул. Невского самый западный федеральный вуз России готов увеличить число студентов до 2030 года еще на пять тысяч человек, и это налагает серьезную ответственность на БФУ им. И. Канта», — отмечается на сайте.

По словам ректора, в этом году число студентов БФУ им. И. Канта выросло на 500 человек. При этом 43% первокурсников — жители других регионов России и зарубежных стран. В 2023 году в университет поступило 464 иностранца. «Вуз является главным драйвером миграционного притока в стратегически важный российский регион», — говорится на сайте университета. В этом году открыто представительство БФУ им. И. Канта на базе КГУ им. И. Арабаева в Киргизии, в планах на 2024 год — расширение международного присутствия вуза в других странах, в первую очередь, Азии, Юго-Восточной Азии и Африки. При этом, как отметил Александр Федоров, большая работа ведется и по привлечению абитуриентов из Калининградской области.