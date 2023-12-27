Власти Калининграда установили плату для пяти муниципальных парковок

В Калининграде установлен тариф для пяти муниципальных парковок. Он составит 70 рублей в час. Соответствующая информация опубликована в проекте постановления горадминистрации.

Речь идет о городских парковках напротив башни «Врангель» на пересечении Пролетарской и озерного проезда (37 мест), у Детской поликлиники № 6 на ул. Гайдара (21 место), у Дворца спорта «Янтарный» (59/5 мест), на ул. Согласия (55 мест) и на ул. Октябрьской у Медового моста (2 места).

Проект постановления проходит процедуру публичных обсуждений до 31 декабря. Документ вступит в силу через 30 дней с момента утверждения и опубликования. Все это время плата взиматься не будет, парковки будут работать в тестовом режиме. Оператором станет «Городская служба автопарковок».

Напомним, ранее заместитель главы администрации города Игорь Шлыков разъяснял, как будет взиматься плата за пользование муниципальными парковками . «Базовая стоимость пользования парковкой — 70 рублей в час. Проектом предусмотрена поминутная тарификация, а также время, в течение которого транспортное средство может находиться на платной парковке без взимания платы. Оно составляет 15 минут с момента въезда на парковку. Также [закладывается] 10 минут с момента оплаты парковочного пространства, чтобы граждане могли выехать с парковки», — уточнял он.