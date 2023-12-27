Калининградские мебельщики открыли логистический центр в Подмосковье

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Калининградский производитель мебели Lazurit ввел в эксплуатацию крупный логистический центр в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Дениса Егорова.

По его словам, площадь объекта составляет 19 тысяч квадратных метров. «Это поможет нам в работе с многочисленным партнерами по всей России, где в 170 городах работают более 500 наших фирменных салонов. Объем инвестиций в этот логистический проект составил 1,2 млрд рублей», — сказал Егоров.

В октябре Lazurit открыл в Москве мультибрендовый гипермаркет на площадке шведского концерна IKEA, покинувшего Россию. Объем инвестиций оценили более чем в 100 млн рублей. Денис Егоров отметил, что в 2024 году предприятие планирует открыть еще два подобных объекта в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания Lazurit была основана в Калининграде в 1992 году. Производитель заявляет, что входит в тройку лидеров мебельной промышленности России и имеет крупнейшую в стране розничную сеть по продаже корпусной и мягкой мебели.

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