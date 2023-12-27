Экс-инспектора ДПС из Зеленоградска обвиняют в получении взятки от нетрезвой автомобилистки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России по Зеленоградскому району. 32-летний экс-капитан полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОРЧ СБ УМВД России по Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 12 ноября 2022 года на территории Зеленоградского района инспектор ДПС остановил для проверки автомобиль под управлением местной жительницы. Увидев, что женщина по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, фигурант предложил ей пройти освидетельствование на месте при помощи алкотектора. Убедившись, что женщина действительно пьяна, обвиняемый предложил ей за 30 тысяч рублей избежать привлечения к административной ответственности, на что водитель согласилась.

Чтобы скрыть совершаемое преступление, обвиняемый предложил подруге автомобилистки, которая находилась с ней в машине и была внешне похожа на правонарушительницу, надеть куртку последней для большего сходства с ней. После этого обвиняемый проследовал с пассажиркой в патрульный автомобиль к своему напарнику, который был не в курсе планов злоумышленника. Там женщина успешно прошла тестирование при помощи алкотектора, после чего введенный в заблуждение напарник обвиняемого составил акт освидетельствования якобы водителя автомобиля, подтвердив отсутствие у проверяемого лица признаков опьянения. Полученной от нетрезвой автомобилистки взяткой обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемом преступлении экс-инспектор ДПС не признал. Однако следователями собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении женщины-водителя, передавшей взятку сотруднику полиции, и ее сообщницы прекращено на стадии предварительного следствия, поскольку последние активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.