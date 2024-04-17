В Зеленоградском районе экс-инспектор ДПС получил срок за взятку в 30 тысяч рублей

Все новости по теме: Коррупция

В Зеленоградском районе 32-летний бывший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по признан виновным в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, 12 ноября 2022 года осужденный остановил для проверки автомобиль под управлением местной жительницы. Увидев, что женщина по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, фигурант проверил ее при помощи алкотектора. Убедившись, что она действительно пьяна, инспектор предложил ей за 30 тысяч рублей помочь избежать привлечения к административной ответственности, на что водитель согласилась.

Чтобы скрыть преступление, осужденный предложил подруге водителя, которая находилась с ней в автомобиле и была внешне похожа на правонарушительницу, надеть куртку фигурантки для большего сходства с ней. После этого полицейский проследовал с пассажиркой в патрульный автомобиль, где находился его напарник, не знавший о противоправном замысле коллеги. Там женщина успешно прошла тестирование при помощи алкотектора, после чего напарник осужденного составил акт освидетельствования якобы водителя автомобиля, в который внес сведения об отсутствии у проверяемого лица признаков опьянения. Полученной от водителя автомобиля взяткой в размере 30 тысяч рублей осужденный распорядился по своему усмотрению.

В рамках расследования следователями регионального управления СКР был собран достаточный объем доказательств, полностью изобличающих мужчину в содеянном. Приговором Зеленоградского районного суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением на 2 года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и конфискацией суммы взятки. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter