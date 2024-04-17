В Зеленоградском районе экс-инспектор ДПС получил срок за взятку в 30 тысяч рублей

В Зеленоградском районе 32-летний бывший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по признан виновным в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, 12 ноября 2022 года осужденный остановил для проверки автомобиль под управлением местной жительницы. Увидев, что женщина по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, фигурант проверил ее при помощи алкотектора. Убедившись, что она действительно пьяна, инспектор предложил ей за 30 тысяч рублей помочь избежать привлечения к административной ответственности, на что водитель согласилась.

Чтобы скрыть преступление, осужденный предложил подруге водителя, которая находилась с ней в автомобиле и была внешне похожа на правонарушительницу, надеть куртку фигурантки для большего сходства с ней. После этого полицейский проследовал с пассажиркой в патрульный автомобиль, где находился его напарник, не знавший о противоправном замысле коллеги. Там женщина успешно прошла тестирование при помощи алкотектора, после чего напарник осужденного составил акт освидетельствования якобы водителя автомобиля, в который внес сведения об отсутствии у проверяемого лица признаков опьянения. Полученной от водителя автомобиля взяткой в размере 30 тысяч рублей осужденный распорядился по своему усмотрению.

В рамках расследования следователями регионального управления СКР был собран достаточный объем доказательств, полностью изобличающих мужчину в содеянном. Приговором Зеленоградского районного суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением на 2 года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и конфискацией суммы взятки. Приговор не вступил в законную силу.