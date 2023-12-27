СК: жителю Пионерского грозит срок за распространение фейков о Вооруженных силах РФ

31-летнего жителя Пионерского обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В отношении него расследуется уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти или вражды). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина в администрируемом им канале в мессенджере для мгновенного обмена сообщениями разместил публикацию, содержащую заведомо ложную информацию, связанную с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации.

В настоящее время мужчина задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 21 февраля 2024 года.