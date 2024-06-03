СК направил в суд дело о распространении фейков о ВС РФ жителем Пионерского

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Пионерский, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти или вражды). ОБ этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как напомнили в ведомстве, решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ.

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина в администрируемом им канале в мессенджере для мгновенного обмена сообщениями разместил публикацию, содержащую заведомо ложную информацию, связанную с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на Украине.

На стадии предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.