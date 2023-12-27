Голикова заявила об отсутствии нехватки иностранных рабочих в России

В России нет дефицита иностранной рабочей силы, считает вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас такой проблемы нет», — заявила Голикова, отвечая на вопрос журналистов о том, существует ли нехватка иностранных рабочих в стране.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что доля трудовых мигрантов в стране сейчас составляет не более 5%. При этом индикаторы бизнес-климата демонстрируют рост и превысили допандемийный уровень. При этом, утверждает бизнес-омбудсмен, рост экономики сталкивается с беспрецедентным дефицитом кадров.

В ноябре бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова высказывала опасения, что отток мигрантов из региона может усугубить дефицит рабочей силы на производственных предприятиях. «Сейчас то, что я слышу, — это дефицит рабочей силы в том числе и на производственных предприятиях, — заявила она. — Я боюсь, что этот отток мигрантов еще усугубит вот эту ситуацию. Как я думаю, это, действительно, связано и с курсом валюты, и с рядом других внешнеэкономических факторов».