«Расширить будет невозможно»: воинское кладбище в Медведевке должны закрыть через 12 лет

Военно-мемориальный комплекс в Медведевке может проработать еще 12-14 лет, после чего его придется закрыть. Об этом «Новому Калининграду» рассказал зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов.



«По моим данным, площадь военно-мемориального комплекса 28 га (площадь для традиционного захоронения 126 000 квадратных метров, а площадь для увековечения памяти советских воинов — 3 600 квадратных метров), — говорит Степанов. — В настоящее время осталось около 11 тысяч мест для традиционного захоронения, сектора которых не обустроены. В 2022 году на ВМК захоронено более 800 человек, а в 2023 году более 600 человек. В связи с этим расчетный срок функционирования воинского кладбища ограничивается 12-14 годами, то есть до 2035-2037 года».

Степанов считает, что ограничения на расширение ВМК будут наложены в связи с продажей администрацией Гурьевского района участка с кадастровым номером 39:03:040023:246, граничащего с воинским кладбищем.

«30 га территории после серии перепродаж ушло под строительство общественного кладбища города Калининграда, — напоминает Владимир Степанов. — После этого расширение воинского кладбища стало невозможным».

Подготовка общественного кладбища, против которого выступают создатели военно-мемориального комплекса, проводится уже несколько лет (подробно об этой проблеме «Новый Калининград» сообщал ранее). В частности, осенью прошлого года Калининградская служба заказчика уже оплачивала работы по разминированию, вырубке растительности и раскорчевке на бывшем песчаном карьере, выделенном под захоронения. Первый вид работ тогда за 1 731 392,30 рублей выполнило акционерное общество «Искатель» из Санкт-Петербурга, а второй — индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин, согласившийся выполнить вырубку и раскорчевку за 2 281 775 рублей. Изначально под нужды кладбища выделялся более крупный участок, однако в пресс-службе мэрии города поясняли, что власти решили урезать площадь будущего захоронения, чтобы отодвинуть его от жилых домов.